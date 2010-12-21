Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesi Diyarbakır yolu üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Haci Akbaba (55) yönetimindeki plakasız araç yaya geçidinden karşı şeride geçmeye çalışırken, karşı şeritte seyir halinde bulunan ve Yılmaz Ayaz (25) idaresindeki 63 YL 931 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Çarpıştıklarını gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdiler.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralanan motosiklet sürücüleri Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılardan bir sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
