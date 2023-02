İhtiyaç sahibi ailelerle hayırseverler arasında köprü görevi gördüklerini belirten Kâhta Umut Kervanı Başkanı Mehmet Sivil, mübarek üç aylar münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve kırmızı et yardımında bulunduklarını söyledi.

Sivil, yaptığı açıklamasında, "Her ay ihtiyaç sahibi ailelerimize hayırsever kardeşlerimizin destekleriyle yardım etmeye çalışıyoruz. Bu ay hem üç ayların başlangıcı hem de rutin olarak köprü görevi gördüğümüz yardımlarımızı biraz daha artırarak daha fazla aileye ulaşma gayretinde olduk. Bu mübarek aylarda hayır ve hasenatların daha da artırılarak yolumuzu bekleyen kardeşlerimizin de sevinmesine vesile olalım diyorum." ifadelerini kullandı.

Hayırseverlere yardım çağrısında bulunan Sivil, "Her ay yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz olduğu gibi bu mübarek üç aylarda ve hassaten Ramazan ayında bizleri bekleyen gözleri yollarda çocuklar ve aileler var. Bu kardeşlerimize umut olmak için zekat, fitre, sadaka ve diğer bağışlarınızı bu kardeşlerimize ulaştırmada her zaman olduğu gibi köprü olmaya hazırız. Ben derim ki gelin bir beklenen de siz olun ve sıcacık bir dokunuşla üşüyen yüreklere umut olalım." dedi.