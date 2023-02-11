İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da depremin ilk gününden itibaren bölgede bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerde son bilgilere göre 12 bin 873 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 937 kişi yaralandı. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, 1461 kişiden oluşan 65 arama kurtarma ekibi ile çalışmalarını sürdürüyor. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve İHH Yönetim Kurulu üyeleri de İHH’nın illerdeki çalışmalarını koordine etmek üzere bölgede bulunuyor.

250 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı

İHH ayrıca 1622 kişiden oluşan acil yardım dağıtım ekibiyle gıda, barınma ve giyecek gibi birçok alanda da deprem bölgesine yardımlar ulaştırıyor. İHH tarafından şu ana kadar 249 bin 850 kişiye sıcak yemek dağıtıldı.

Ayrıca gıda, bot, mont, çocuk bezi, un, su gibi ürünlerin bulunduğu 120 TIR depremden etkilenen illere doğru yola çıktı.

Öte yandan İHH Psikososyal Destek Ekibi de depremden etkilenen vatandaşlara yönelik psikososyal destek çalışmaları için bölgeye hareket etti.

374 bin ekmek dağıtıldı

İHH tarafından depremden bölgelerine yönelik yapılan diğer yardım çalışmaları şu şekilde:

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın deprem bölgelerinde yaptığı yardım çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “DEPREM” yazarak çalışmalara destek olabiliyor.

