AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe ve beraberindeki heyet, Adıyaman'da faaliyet gösteren İlim Yayma Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Ziyarette, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Sezai Yılmaz, cemiyetin yürüttüğü faaliyetler hakkında heyete kapsamlı bilgi verdi. Karşılıklı sohbetler eşliğinde gerçekleşen buluşmada, Adıyaman özelinde gençlik ve eğitim konuları üzerine verimli bir diyalog gerçekleştirildi.

Program kapsamında Milletvekili Özhan, cemiyetin çalışma salonunda üniversiteye hazırlanan gençlerle de bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Gençlerin eğitim süreçleri hakkında bilgi alan Özhan, hedef belirleme, çalışma disiplini ve gelecek planlaması konularında tecrübelerini paylaştı ve gençlere tavsiyelerde bulundu.

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Özhan, İlim Yayma Cemiyeti'nin gençliğin akademik, ahlaki ve kültürel gelişimine sunduğu katkılara dikkat çekerek şunları söyledi:

'İlim Yayma Cemiyeti, yalnızca Adıyaman'da değil, ülke genelinde gençliğin akademik, ahlaki ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunan köklü bir müessesedir. Bu tür çalışmalar, güçlü bir gelecek inşa etmenin en önemli yapı taşlarıdır.'

Milletvekili Özhan, gençler için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaparak, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Sezai Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine, gençliğe yönelik fedakâr ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, Milletvekili Özhan ve beraberindeki heyetin cemiyetin yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler ve gençlerle yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE