2026 yılında Türkiye genelinde resmi tatil günleri netleşti. Takvime göre arife günleri dahil toplam 15,5 gün tatil yapılacak. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın yanı sıra 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi milli bayramlar da hafta içine denk geliyor.

Resmi tatil günleri şöyle:

1 Ocak Perşembe: Yılbaşı

19 Mart Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20-22 Mart: Ramazan Bayramı

23 Nisan Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27-30 Mayıs: Kurban Bayramı

15 Temmuz Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre ise, Ramazan ayı 19 Şubat Çarşamba başlayacak ve 19 Mart Perşembe sona erecek.

Türkiye'de resmi tatiller ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere iki kategoriye ayrılıyor. Cumhuriyet Bayramı ise ülkedeki tek ulusal bayram olarak öne çıkıyor.

Kaynak : PERRE