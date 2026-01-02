2026 yılı asgari ücreti net 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından, memur ve emekli maaşlarındaki artış oranları merak konusu oldu. TÜİK'in 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacağı aralık enflasyonu ile birlikte, yılın ilk 6 ayına ilişkin zam oranları kesinleşecek.

5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 11,20, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 17,55 olarak hesaplandı. Açıklanacak nihai verilerle, yıllık enflasyonun yüzde 31-33 bandında gelmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 12,28-14, memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 18,70-20,51 aralığında olabilecek.

Yaklaşık 17 milyon emekli ile 4 milyon memuru ilgilendiren bu artışlar, sosyal yardım ödemeleri, 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve evde bakım desteklerinde de güncellemeyi beraberinde getirecek. Memur ve emeklilerin zamlı maaşlarını ocak ortasından itibaren hesaplarında görmesi bekleniyor.

Yıllık enflasyonun yüzde 31 olması halinde örnek hesaplamalar şöyle:

En düşük emekli aylığı: 16 bin 881 TL - 18 bin 953 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 19 bin 617 TL - 23 bin 285 TL

En düşük memur maaşı: 50 bin 503 TL - 59 bin 947 TL

Kaynak : PERRE