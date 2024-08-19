Fuarın açılışında konuşan İşyurtları Dairesi Başkanı Hüsnü Gezginci, kurumun hükümlü ve tutuklulara ceza infaz süreci boyunca mesleki eğitim vererek onları toplumla yeniden buluşturmayı amaçladığını vurguladı. "Kurumumuz tarafından 368 işyurdu müdürlüğü aracılığıyla yaklaşık 200 farklı iş kolunda 1700'den fazla atölye ve tesiste işbaşı mesleki eğitim faaliyetleri yürütülüyor. Bu eğitimler sırasında üretilen ürünler ülke genelindeki 82 satış mağazasında, ceza infaz kurumlarında yer alan kantinlerde ve diğer kamu kurumlarında satılıyor. Yılda ortalama 60 bin hükümlü ve tutukluya mesleki eğitim veriliyor. Bu eğitim ve üretim faaliyetleri sayesinde yerli ve milli ekonomiye destek sağlanıyor ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen fuarda, tekstilden gıdaya, deriden hediyelik eşyalara, mobilyadan metale kadar yüzlerce çeşit ürün ekonomik fiyatlarla satışa sunuluyor. 17 Ağustos'ta başlayan fuar, 21 Ağustos Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerine açık kalacak.

Fuarın açılışına Yozgat Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Milletvekili Süleyman Şahan, mülki amirler, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, yargı mensupları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak : PHA