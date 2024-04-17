Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan 2024 tarihinde yaptıkları çalışmalar sonucunda çok sayıda hırsızlık suçundan hüküm giyen 32 yaşındaki L.D. isimli kadını yakaladı. Toplamda 66 yıl 2 ay 16 gün hapis cezası bulunan L.D. yakalandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Polis yetkilileri, L.D.'nin bir dizi hırsızlık suçuna karıştığını ve bu suçlar nedeniyle uzun süren hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. Yetkililer, hırsızlıkla mücadelede kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ve benzer suçlarla ilgili operasyonların süreceğini ifade etti.

Kaynak : PHA