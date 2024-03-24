23 Mart 2024 tarihinde Malatya Büyükşehir Belediyesi yanı Geçici Konteyner Çarşı içerisinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yapılan incelemeler sonuçlandı. Olayda, toplam 5 iş yerinden hırsızlık gerçekleştirildiği belirlendi.

Yapılan incelemelere göre, Smart GSM isimli iş yerinin camı kırılarak içerisinden boş telefon kutularının çalındığı tespit edildi. Ayrıca, Aslantürk giyim mağazasından ayakkabı, kazak ve ceket hırsızlığı yaşandığı rapor edildi. Diğer 3 iş yerinde ise hırsızlık vakası yaşanmadığı anlaşıldı.

Olayın aydınlatılması için yapılan kamera çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştirdiği düşünülen 2 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından diğer şahısları da yakalamak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Hırsızlık olayıyla ilgili olarak yetkililer, detaylı soruşturma ve adli sürecin devam ettiğini kaydetti.

Kaynak : PHA