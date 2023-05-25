HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan düzenlediği basın toplantısında "Erdoğan bizim için asla seçenek değildir. Sandığa eksiksiz gideceğiz, tek adam rejimini değiştireceğiz" dedi.ANKARA (İGFA) - HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın, Ankara'da basın açıklaması yaptı.

Buldan, "Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir. Tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir" dedi. Buldan, "Sandığa eksiksiz gideceğiz ve hep birlikte tekl adam rejimini değiştireceğiz" diye konuştu.

https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1661681702056624128

Buldan ayrıca "28 Mayıs seçimi sisteme yönelik demokratik rejimden yana olanlarla bu tekçi rejimi sürdürmek isteyenler arasında bir referandum olma özelliğine sahip" ifadelerini kullandı.

Buldan "Cumhuriyetin ikinici yüzyılına girerken bizler her ne koşulda olursak olalım, halkın iradesini tüm iradelerin üzedrinde tutacağız. Ortak ve demokratik bir gelecek için mücadelemizi sürdürüceğiz. Göçmen veya mültecileri siyasi çıkarların malzemesi haline getirmek yanlışır ve insani değildir" diye de konuştu.