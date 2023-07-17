Bütçe Haziran'da 219,6 milyar TL (8.37 milyar dolar) açık verdi ve geçen yılın aynı ayına göre, bütçe açığı 7 kat arttı.

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Haziran ayında 31 milyar 59 milyon TL açık vermişti, 2023 yılı Haziran ayında ise 219 milyar 637 milyon TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran'da faiz ödemeleri dışarıda bırakıldığında denge 182,3 milyar TL açık verdi. 2022 yılı Haziran ayında 18 milyar 290 milyon TL faiz dışı açık verilmişti.

Bu veriyle yılın ilk altı ayında bütçe dengesi 483,2 milyar TL açık vermiş oldu.