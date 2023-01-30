Hayvan severlerin kedi sahiplenirken ilk önce neler yapmaları gerektiği hakkında konuşan Evcil Petshop İşletme Sahibi Yılmaz Taşçı, “Kedi sahiplenmek isteyenler kedilerin sorumluluğunu alabilecek mi ilk başta ona karar vermesi lazım. Kediyi sokaktan herhangi bir yerden sahiplendiğiniz zaman ilk olarak kediyi sağlık kontrolünden geçirmesi gerekiyor. Veterinere götürür kontrolleri testleri yaptırabilir. Eklem sıkıntısı kalıtsal bir rahatsızlığı var mı bunlara baktırır. Kediyi sahiplenmeye karar verdiği zaman demirbaş malzemeler vardır; kedi tuvaleti, mama kabı, kedi kumu, maması, tırmalama tahtası ve taşıma tahtası. Bu kedinin yaşayacağı alana koyuluyor kedi ona göre ihtiyacı oldukça kullanıyor” diye bilgi verdi.

“Kedileri sahiplendiniz ama veteriner kontrolünü ihmal etmeyin”

Malzemeleri aldıklarında veterinerlere yönlendiriyoruz çünkü bazı vatandaşlarımız bilmiyor diyen Taşçı, “Kediyi sahiplendikten sonra bize malzeme temin ediyorlar bizde ilk iş olarak veterinerlere yönlendiriyoruz. Kedinin bir rahatsızlığı sıkıntısı var mı onları öğrensinler. Bunların en önemlisi de aşı takibi, kedilerin iç dış parazit aşıları kediler için ve insan sağlığı açısından önemlidir. Yetişkinler için karma aşı dediğimiz aşısı var. Kedinin sağlığı için kuduz, lösemi aşısı var, yanlış hatırlamıyorsam korona aşısı da var. Bunları veterinerlerden yaptırmalarını öneriyoruz. Bir de çip yasası çıktı zorunlu olarak 31 Ocak'ta sondu yanlış olmasın uzattılar sanırım. Bunu da veterinerlerden veya Tarım ve Orman Bakanlığından sahiplendikleri kedilere takmalarını isteyebilirler. Bunları tamamladıktan sonra kedileriyle daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilirler” sözleriyle veteriner takibinin önemli olduğunu vurguladı.

“Evcil hayvanlar için alınan malzemelerin kalitesine dikkat edilmelidir”

Sahiplenilen kedilerin ihtiyacı olan mama su kabı gibi malzemeler alırken dikkat edilmesi gerekenlere değinen Taşçı, “Çoğunlukla kedi köpeklerin ihtiyacı olan malzemeler plastikten oluyor. Bunların da atık plastiklerden oluşmamasına hayvan severler dikkat etmeliler. Plastik mama kapları kedi tuvaletleri alerji yapabiliyor yara veya hastalıklara neden olabiliyor. Bu noktada birinci sınıf kullanılan plastiklerden oluşan malzemeleri tercih edebilirler. Mama ve su kaplarında metal malzemeleri tercih etmeleri kedi için daha sağlıklı olur. Kedilerde kalıtsal bir böbrek rahatsızlığı vardır. Kediler besleyenlerde bilir daha çok böbreğine iyi geldiği için oksijenli hareketli olan suya yönelirler. İmkânları bulunuyorsa kedi köpekler için devir daim yapan su sebilleri var suyu taze tutuyor, onları tercih edebilirler. Kedi sahipleri her yarım saatte bir saatte bir suyunu tazelemeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Mama seçiminde nelere dikkat etmelisiniz”

Tahılsız kedi mamaları her zaman kedi için faydalı olduğunu söyleyen Taşçı, “Tahılsız mamalar kedilerin tüy dökümünü önlüyor, sağlığına iyi geliyor diş eti ve dişi çürütmüyor. Kedi sahiplenen kişiler mama aldıkları yerleri bilinçli bir şekilde seçerlerse kediler ve sahipleri için daha mutlu sonuç almalarına neden olur. Yavru kediler için proteini sindirimi kolay yüksek yavru kedi mamaları var. Yavru kedi mamalarının çoğunluğu tavuktur, sindirimi kolay olduğu için yavrunun bağırsak sindirimine zarar vermediği için tavuk tercih edilir. Fakat bazı kedilerin ister istemez tavuğa alerjisi olabiliyor. Kedinin tavuğa karşı alerjisi yoksa genelde bizim tercihimiz tavuk etli yavru kedi mamalarıdır. Alternatif olarak farklı mamalar da bulunuyor mesela somonlu, sığır etli, ve somonlu tavuklu karışık kedi mamaları da var. Yetişkin kediler içinde protein değeri biraz daha az olduğu için onları kullanmaları da iyidir. Yetişkin olan kedilerin mideleri çoğu mamayı hazmedebilir; somonlu, balıklı ve tavuklu kullanabilirler. Bir de kedi sahipleri şuna dikkat etsinler sürekli olarak dört ay boyunca aynı mamayı kullanınca bir defa mamada değişiklik yapsınlar. Hayvana aynı mamadan bıkkınlık gelmesin çünkü sürekli aynı mamadan soğumaya başlıyorlar” dedi.

“Kuş dostlarımız olsun istiyorsak özelliklerini de bilmeliyiz”

Çeşitli kuş türlerine bakıp onları özenle besleyen Taşçı, kuşlarla ilgili bilgileri de paylaştı. Sevda papağanlarının zekâsından sultan papağanının taklit yeteneğine değinen Taşçı, “Kuş sahiplenmek isteyenler kuşun görseline dikkat etsinler. Kuşun sağlıklı kemik, tüy varsa gözlerinde ayaklarında herhangi bir sakatlık zayıflama yoksa kuşu sahiplenebilirler. İşletmemizde sultan, sevda papağanı, hint bülbülü, kanarya çeşitleri, muhabbet kuşu çeşitleri ve büyük papağanları da isteğe göre getirttire biliyoruz. Sultan papağanları orta bir papağan türüdür, daha çok taklit yeteneği vardır. Konuşma yetenekleri de yüksektir. Muhabbet kuşları da aynı şekilde, taklit ve konuşma yeteneği vardır. Sevda papağanları diğer kuş türlerine göre çok zekidir. Bazen kuş beyinli diyoruz ya onlardan değil aşırı zekidirler. Konuşma ihtimalleri düşüktür ama konuşturabilenlerde var. Herhangi bir kuş üzerine de konuşacak olursak; kuş yumurta yaptığı zaman bunlar sultan, sevda papağanı, muhabbet kuşu en az üç en fazla altı yedi yumurta yapar. Bazı yumurtalarda yavru çıktığı zaman anne baba bazılarını büyütürken bazılarını da büyütemiyor. Anne beş tane yavru yaptıktan sonra belirli süre bakıyor sonra yavruları kabullenmiyor, o sırada da biz devreye giriyoruz. Yavruları sıcak tutabileceğimiz talaşlı kapalı bir ortama koyarak sabah öğle akşam birde dükkânı kapatacağımız zaman besleme yapıyoruz. Bu yavru bağımsız yem kırmaya başladığı zaman sahiplenmek isteyenlere teslim ediyoruz” şeklinde konuştu.