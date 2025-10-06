Yumurta yemeyelim, süt içmeyelim, peynir-zeytin zaten lüks oldu...

Et mi dediniz? Yoksulun sofrasında adı bile geçmiyor artık.

Doktorların “hafızayı güçlendirir, haftada iki kez tüketin” dediği balık, çoğu ailenin hayali.

Balığı geçtik, tavuk bile alamıyor çoğu aileler.

Çocuklar protein yerine borçla büyüyor!

Bu nasıl bir düzendir?

Temel gıdalar erişilmez, barınma hakkı imkânsız hale gelmiş.

Ev kiraları emekli maaşının üç katı olmuş,

asgari ücret daha cebimize girmeden buharlaşıyor.

Bir annenin “çocuğuma mahcup oluyorum” sözü yüreğe dokunuyor.

Geçinemeyen, ayakta duramayan milyonlar, artık susmuyor, dayanamıyor…

Her gün zam,pardon güncelleme!...

Bu tablo kader değil, Yanlış politikaların, adaletsiz düzenin sonucu bu.

Kötü yönetimin faturasını halk ödüyor.

Halkın elinden alınan her hak,

o düzenin adaletsizliğini bir kez daha kanıtlıyor!

Ve biz diyoruz ki:

İnsanca yaşamak bir lütuf değil, haktır!

Vah ki ne vah…

Ama bu karanlık elbet bitecek.

Yeter ki görmezden gelmeyelim.

Hangi insan hakkı elinden alınıyorsa yazıklar olsun o düzene!

#Geçinemiyoruz

#İnsancaYaşamHakkımızdır

#TemelGıdaLüksDeğilHaktır