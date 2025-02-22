"Adıyaman Cumhuriyet tarihi boyunca bakan çıkaramadı"

Mamaş, yaptığı açıklamada Adıyaman’ın uzun yıllardır kabinede temsil edilmediğine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet tarihi boyunca bakan çıkaramamış olan Adıyaman, bu kabine değişikliğinde mutlaka Adıyamanlı bir bakan çıkarabilmeli. Adıyaman’ın ciddi bir koordinasyona ihtiyacı var. Umarım bir bakan çıkartarak hem işleri kolaylaştırır hem de deprem yaralarını sarmaya çalışan Adıyamanlılara moral olur."

"AK Parti’nin Adıyaman’a vefa borcu var"

Hakan Mamaş, Adıyaman’ın hemşehricilik perspektifinin ötesinde bir ihtiyaç doğrultusunda, Adıyamanlı bir bakanın atanması gerektiğini belirterek, AK Parti’nin Adıyaman’a karşı bir vefa borcu olduğunu söyledi:

"Adıyaman’ın bir Adıyamanlı bakana ihtiyacı var, AK Parti’nin de Adıyaman’a vefa borcu var. Adıyaman için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunu dar bir siyaset anlayışı veya hemşehricilik üzerinden yazmıyorum. Çünkü gerçekten Adıyaman’ın kendisinden olan bir bakana çok ihtiyacı var."

"Kabinede bir Adıyamanlı bakan olmalı"

Mamaş, Adıyaman’ın sorunlarının çözümü için kabinede Adıyamanlı bir ismin yer almasının gerekliliğini vurgulayarak sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Adıyamanlı bir bakan olacaksa bunu AK Parti bir vefa olarak atamalı ve Adıyaman’ın bir bakanı olmalı."

Mamaş’ın bu açıklamaları, Adıyaman’ın hükümet nezdinde daha güçlü temsil edilmesi gerektiği yönündeki talepleri yeniden gündeme getirdi.

Kaynak : PHA