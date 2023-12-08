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Dört gün sonra başlayacak olan yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları öncesinde Genel Başkan Yunus Değirmenci, asgari ücret artışına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. “Türkiye gerçeği ve geçim koşullarını göz önüne alan bir asgari ücret belirlenmesini istiyoruz” diyen Değirmenci, “Asgari ücrette kaşık-kepçe kısır döngüsü bitmeden sorun çözülemez. Kaşıkla verilmesi muhtemel olan asgari ücret zammını, her türlü mal ve hizmete gelecek fahiş zamlarla, vergi artışları yaparak kepçeyle almak, çalışanları yeniden çaresizlik kuyusuna atmak demektir. Bu nedenle bu döngü tersine çevrilmeli, bu kez çalışanlara kepçeyle verilmelidir. Aksi takdirde bizim nazarımızda asgari ücrete yapılacak her zam, anlamsızdır, hükümsüzdür, bir aldatmacadır” ifadelerini kullandı.

Özellikle pandemiden bu yana emekçilerin geçim sıkıntısıyla boğuştuğunu, beslenme, barınma, eğitim, ısınma, ulaşım ve sağlık gibi giderlere yapılan zamlar nedeniyle asgari geçim standardının altında bir yaşam sürdüğünü ifade eden Değirmenci, “Asgari ücret belirlenirken, adeta tek bir kişinin geçim koşulları göz önüne alınıyor. Hâlbuki bu asgari ücretle aileler geçiniyor, bu asgari ücretle eve ekmek götürülüyor. Bu nedenle asgari ücret artışında dört kişilik bir ailenin geçim koşulları baz alınmalı, mutfaktaki yangın, market raflarındaki alevler söndürülmelidir.” diyerek yapılan fahiş zamların durdurulması gerektiğine dikkat çekti.

“İŞLETMELER ELİ TETİKTE BEKLİYOR”

Değirmenci açıklamasını şöyle sürdürdü: "Ürün ve mal üreten birçok işletme, adeta eli tetikte bekliyor. Asgari ücrete zam yapılır yapılmaz, ürün ve hizmetlerine hemen zam yapacak. Bu bir kısır döngüdür. Devletimiz, hükümetimiz bu can sıkıcı döngünün önüne geçmelidir. Asgari ücretli milyonlarca çalışan, maaşına yapılan zamma, ürün ve hizmetlere yapılan fahiş zamlar nedeniyle sevinemez olmuştur. Formül bellidir, çıkış yolu açıktır. ‘Asgari ücrete iyi bir zam yap, fahiş zamlara dur de. Enflasyon canavarının başı ezildiğinde yılda bir kez yapılmasında bir sakınca yoktur. Fakat Ocak ayında asgari ücrete yapılacak olan zam, şubat ayını görmeden eriyor. Bu nedenle ikinci bir zam ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu erimenin önüne geçmeden, yılda tek bir asgari ücret zammı, işleri daha da karmaşık hale getirecektir.”

“ASGARİ ÜCRET ZAMMI, DİĞER ÇALIŞANLARI DA ETKİLEMEKTEDİR”

“Asgari ücrete yapılacak olan artış, fabrikalarda alınteri akıtan fakat asgari ücretin biraz üzerinde çalışan milyonlarca çalışanı da etkilemektedir. Asgari ücretliye verilmeyen her oran, diğer milyonlarca çalışana da verilmeyecek anlamına gelmektedir. Bu nedenle adeta geçim ücretine dönüşen asgari ücrete, vatandaşın geçim koşulları göz önüne alınarak yeterli miktarda zam yapılmalıdır.”

“ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNUN YAPISI DEĞİŞTİRİLMELİDİR”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca asgari ücretlinin sadece bir kısmını temsil etmektedir. Bu komisyonun yapısını revize etmenin de zamanı gelmiştir. İşçilerin tamamı temsil edecek bir komisyon yapısının ortaya konulması gerekmektedir. Türkiye’nin en büyük toplu iş sözleşmesi niteliği taşıyan asgari ücret görüşmelerine sadece bir işçi konfederasyonu katılmaktadır. O konfederasyon da her söylediğini ucu açık ifade ederek, yanlış anlaşılmalara neden olacak açıklamalar yapmakta, sürekli yalanlamalar, düzeltmelerle asgari ücret sürecini baltalamaktadır. Bu nedenle komisyonun yapısının yeniden düzenlenmesini istiyor ve bekliyoruz.”

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)