İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı.” iddiası doğru olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - “Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60’a çıkarmak istediği için görevden alındı” iddiasına ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddialarının dezenformasyon olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programı, kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, bazı basın yayın organlarındaki 'Hafize Gaye Erkan faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı' iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar edilmemesi istendi.