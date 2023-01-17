Adıyaman Belediyesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın faydalanıcısı olduğu Avrupa Birliği fonlarından sağlanan IPA 2018 Güneş Enerji Santrali yapım işi için ihalesinin Ankara'da yapıldığı 1 megavatlık Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için yer tahsisi yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Merkezi İhale ve Finans Biriminde yapılan ve Adıyaman Belediyesi'ni temsilen komite üyesi olarak seçilen İnşaat/Jeoloji Yüksek Mühendisi Abdurrahman Bölücü'nün katılımıyla gerçekleştirilen Adıyaman Belediyesi Güneş Enerji Santrali ihalesini alan firmanın kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacağını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, projenin yürütüleceği ve firmaya teslim edilen alanda incelemelerde bulundu.

Adıyaman Belediyesi'nin mevcut Atıksu Arıtma Tesisinin hemen yanında bulunan alana yapılacak olan GES projesi hakkında bilgi de veren Başkan Kılınç, "Yenilebilir enerji kaynakları ile belediyemiz enerji problemini çözmek için büyük adım daha attı. Geçtiğimiz aylarda projemizin ihalesini yapıp, yer teslimini gerçekleştirdiğimiz ve yüzde 85'i hibe yoluyla sağlanan 1.2 milyon Euro yani Türk lirasıyla yaklaşık 25 Milyon TL maliyetli 1 MW'lik Güneş Enerji Santralimiz şehrimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese şehrim ve hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.