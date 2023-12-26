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'Kızıl Goncalar dizi çekimi daimi heyetin oy birliği kararıyla iptal edilmiştir' açıklamasının yer aldığı Darülaceze kararı dizinin yapımcısı Faruk Turgut tarafından paylaşıldı. Kızıl Goncalar'ın yapımcısı paylaştığı iptal kararı belgesiyle birlikte 'Kamuoyunun takdirine sunuyorum' ifadesini kullandı.

İlk bölümüyle birlikte tartışmaların odağına yerleşen ve RTÜK incelemesi başlatılan, başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaştığı 'Kızıl Goncalar' dizisinin Okmeydanı Darülaceze'deki çekim izinlerinin iptal edilmesine ilişkin gerekçe ortaya çıktı.

Yapımcı Faruk Turgut, farklı kesimlerden gelen ve 'Kızıl Goncalar'ı hedef gösteren şikayetlerin ardından Okmeydanı Darülaceze'deki çekim izinlerini iptal eden Darülaceze Başkanlığı'nın sunduğu gerekçeyi sosyal medya hesabından "Darülaceze kurumumun çekim iznini iptal gerekçesini, kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bu mekana ayda 200 bin lira ödeyerek çekim yaptığımızı belirtmek isterim" ifadesiyle paylaştı.

Yapımcı Turgut'un paylaştığı belgeye göre Darülaceze'nin gerekçesi şöyle:

"Kızıl Goncalar'ın bazı sahnelerinin kurumumuzda çekilmesine izin verilmiş, gelinen noktada dizinin halkı kutuplaştıran ve manevi değerleri aşağılayan ve toplumsal huzura muhalefet içeren sahnelerden oluşmasından; 128 senedir dil, din, ırk, cinsiyet ve mezhep ayrımı yapmayan kurumumuzun varoluş felsefesine aykırı tutumundan dolayı Kızıl Goncalar dizi çekimi daimi heyetin oy birliği kararıyla iptal edilmiştir."

Turgut bir sonraki paylaşımında da "Biz her koşulda mekan bulup çekimlerimize devam ederiz de bizle birlikte keyifli zaman geçiren Darülaceze sakinlerine yazık oldu" ifadesini kullandı.

Kaynak : PHA