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Kahramanmaraş’ta balık tutmak için gittiği baraj gölünde suya düşen genci arama çalışmaları sona erdi. Suya düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Onikişubat İlçesi Hasancıklı mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kılavuzlu Barajı'nda dün meydana geldi.

Kimlikleri henüz tespit edilemeye 3 genç akşam saatlerinde balık avlamak için Kılavuzlu Barajına geldi. Balık tutmak isterken yabancı uyruklu bir genç dengesini kaybederek suya düştü. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri gelerek çalışmalara başladı. Dün başlayan ve devam eden dalgıç ekiplerinin aramaları sonucu, bugün gencin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Kimlik belirleme çalışmalarını sürdüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA