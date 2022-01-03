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Taziye evlerinde detaylı temizlik çalışması

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından il genelindeki taziye evlerinde temizlik çalışması yapıldı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 15:41
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Taziye evlerinde detaylı temizlik çalışması

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından taziye evlerinde temizlik çalışması yapıldı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, il merkezinde rutin olarak sürdürülen temizlik çalışmalarına ek olarak ibadethanelerde ve taziye evlerinde de devam ettiklerini belirterek, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan ‘İbadethane Temizleme Aracı’ ile il merkezindeki tüm Cami, Cemevive Kur’an-ı Kerim Kurslarında temizlik çalışması yapıyoruz. Bunların yanında şimdi de mahallelerimizde bulunan taziye evlerimizde detaylı temizlik çalışması yürütüyoruz” diye konuştu.
Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri de, mahallelerindeki taziye evlerinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarından dolayı belediye yetkililerine ve ekiplere teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
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