Fatma Ulubey: Cumhuriyeti korumaya ve sonsuza değin yaşatmaya kararlıyız.

Ulubey açıklamasında,"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizin manda ve himayeyi ret ederek, kanıyla canıyla kazandığı bağımsızlığının sarsılmaz temeline dönüşen Cumhuriyet’imiz 99 yaşında. 29 Ekim 1923’te TBMM çatısı altında ilan edilen Cumhuriyetimizin 99. yılını ilk günkü heyecanı ve coşkusuyla kutluyoruz.Türk Ulusu Cumhuriyet ile çağdaş olmanın haklı onurunu tatmış gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olmanın kıvancına erişmiştir.

Atatürk ilke ve devrimleri ışığında büyüyen cumhuriyet her zaman geleceğin öncüsü olmuştur. Aradan geçen 99 yılda, uygarlığın tüm olanaklarından yararlanan, özgür yurttaşlar olarak geleceğe güvenle bakabiliyorsak, bunu Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete ve onun kazanımlarına borçluyuz.

Toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin yurttaşları olarak bizler, kendisini çağdaş dünya ile buluşturan, demokrasi ve özgürlük ortamı yaratan Cumhuriyeti korumaya ve sonsuza değin yaşatmaya kararlıyız.

''Sönmeyecek bağımsızlık ateşini yakanların var ettiği Cumhuriyetimiz 99 yaşında.’’ Uçurumun kenarındaki yıkık bir ülkeden, bağımsız ve modern bir Cumhuriyet inşa etme iradesini gösteren, Cumhuriyete, Adalete ve Demokrasiye sahip çıkan tüm yurttaşlarımızın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı,şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.