Dişkaya “Türk-Kürt çatışmasına zemin hazırlayacak adımlar atmaktan vazgeçin”

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, 2021 yılı Eylül ayı olağan basın açıklamasında ülke gündemiyle ilgili olarak gündemde tutulmak istenen Kürt Sorunu hakkında yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verdi:

“Ülke geneliyle ilgili üzülerek izliyoruz. Yani zamanında Güneydoğu’ya yatırım yapılmadı dense anlarım, halk ekonomik olarak sıkıntıda dense anlarım, kültürel yönden yatırım yapılmadı dense anlarım. Yollar yapılmadı, hizmet gitmedi, elektriğin yeni gittiği köyler var dense anlarım. Yani bir başladılar Türkiye’de tartışmaya Kürt sorunu diye. Arkadaşlar bakın biz Güneydoğu’nun Adıyaman’ında yaşıyoruz ve Kürt asıllıyız. Bunu buradan ifade edebilirim. Kürdüz de. Allah rızası için artık yakamızdan düşün. Bu milletin yakasından düşün. Kürt-Türk çatışmasına zemin hazırlayacak adımlar atmaktan vazgeçin. İlle bir sorun yaratma meraklısıysanız Allah rızası için Türkiye’de yaratmayın gidin başka yerde yaratın. Bizim ekonomik problemlerimiz var, bizim geçim sorunumuz var, halkın ciddi mutfak sorunu var, hırsızlık sorunu var, yolsuzluk sorunu var derseniz bunları beraber tartışırız götürürüz. Yine siyaseten belli bir kitlenin oyunu alabilmek adına yine bu meseleyi birilerinin kaşımasını nefretle kınıyorum. Bu insanların üzerinden siyaset yapmayı artık Allah rızası için bırakın. Yıllardır bunu yapa yapa mahvettiniz bu milleti. Yok, yapmayın diyoruz. Yani ekmek problemi var tamam. Geçim problemi var tamam. Sıkıntı her tarafta var tamam. Bunları beraber tartışalım. İktidarın üzerine gidelim. Hizmet isteyelim. Yatırım isteyelim. Yapılan birçok da yatırım var. Yeni yeni yatırımlar yapılıyor. Yani gene tutuldu Kürt sorunu. Bunu kör gördü, biz görmedik. ABD 250.000 tır silah getirdi, Kuzey Suriye’de PYD diye bir terör örgütüne teslim etti parasız pulsuz. Adamları eğitti, orada bir alan kurdu. Bu Kuzey Irak gibi. İkinci ayak. Üçüncü ayak Türkiye. Dördüncü ayak İran. Dört ayaklı bir yapma devlet oluşturma peşinde emperyalistler. Allah rızası için Türkiye’yi alet etmeyin, Güneydoğu’yu alet etmeyin, Kürtleri alet etmeyin. Kürtlerin adına da birileri çıkıp siyasi pazarlık yapmasın. Gelin bu millete sorun ne diyecekseniz. Çözümse de bu millette. Dinleyecekseniz de bu milleti dinleyin. Bu millet artık bıktı. 50 senedir sıkıntılardan bıktı, leke almaktan bıktı, dışlanmaktan bıktı. Artık bu işle oynamayın. Bu çağrımızı da Ankara’daki bütün siyasiler duysun. Etnik kökenler üzerinden siyaset yapanları lanetliyorum. Kim olursa olsun son derece yanlış buluyorum. Milletin bu konuda dikkatli olması lazım. Bizi inciten ve üzen bir konuydu. Bu konuyu da buradan işlemiş olduk. Ben bu duygu ve düşüncelerle herkese hayırlı günler diliyorum, teşekkür ediyorum.”