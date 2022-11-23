Belediye Başkanı Kılınç'tan 'Öğretmenler Günü' mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı."Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı yarınlara hazırlayarak görevlerini en iyi şekilde yerine getiren eğitim camiamızın değerli mensuplarının bu özel gününü kutluyorum" diyerek başladığı mesajında öğretmenliğin önemine vurgu yapan Başkan Kılınç şunları dile getirdi: "'Oku' kelimesiyle başlayan kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ve 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' diyen Hz. Ali'den yola çıkarak dinimizin eğitime verdiği önem açık bir şekilde gözler önüne serilmiştir. Böyle önemli ve kutsal bir görev olan öğretmenlik mesleği ülkemizde de son 20 yılda hak ettiği değeri görmeye başlamıştır. Özellikle son yıllarda gelişen eğitim sistemimiz sayesinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız yarınlara daha iyi hazırlanabilmektedir. Bu güzel gelişmeler beraberinde daha da büyüyen bir Türkiye'nin habercisi olmaktadır. Bu başarıda en büyük pay ülkemizin ve Adıyaman'ımızın en ücra köşelerinde fedakarca çalışan ve çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizindir. Onların bu gayreti takdire şayandır. Adıyaman'da ve ülkemizin dört bir köşesinde görevlerini büyük bir gayret, aşk ve şevkle yerine getiren öğretmenlerimizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."