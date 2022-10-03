Başkan Kılınç, Gençlerle bir araya geldi

Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi'nde bulunan kafeleri ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, burada zaman geçiren gençlerle bir araya gelerek, sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi.

Yapılan ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "'Gençlik hazinedir' anlayışı ile gençlerimize ulaşmanın, onlara destek olmanın heyecanını daima taze tutuyoruz. Bu akşam Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi'nde genç kardeşlerimizle bir araya gelerek; spordan, bilime birçok konuda sohbet ettik. Geleceğimiz, istikbalimiz olan gençlerimizle… Gençlerimizi seviyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler ise yakın ilgisinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.