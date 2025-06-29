Gülümseyen Baret Derneği Başkanı Yaren Demircigil, etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, özellikle Adıyaman’da görünür olmayan kadınlara özel bir alan açmak istediklerini ifade etti. Demircigil, Perre Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Toplumda ötekileştirilmiş kadınlarla, gerçekten değer olarak var olan kadınların bir arada bulunduğu bir toplum günündeyiz. Ve bugün de kendini ifade edebilen güçlü kadınlarla, ataerkil bir toplum yapısında geriye itilmiş, kendini ifade edemeyen kadınları aynı masada buluşturmaya çalıştık. Bu masada, özgüven eksikliğinin ortadan kaldırılması ve farklı bir ambiyans ortamında bir araya gelinmesi amaçlandı.”

“Kadınlar kendilerini özel hissedebilecekleri bir ortamda buldu”

Etkinlikte, katılımcı kadınların gündelik hayatın sorumluluklarından uzaklaşarak, kendilerine vakit ayırabilecekleri bir sosyal ortam oluşturuldu. Demircigil, özellikle Adıyaman’da yaşamlarını çoğunlukla eşleri ve çocuklarına adayan kadınların, bu tür sosyal faaliyetlerde daha fazla görünür kılınması gerektiğine dikkat çekti:

“Toplum dışı kalan kadınlar, gerek cefakâr hallerinden gerekse içinde bulundukları koşullardan dolayı çoğu zaman önceliği kendilerine veremez. Bu sebeple bugün, bir kahvenin yudumunda, kendi özel yaşamlarını konuşabilecekleri ve kendilerini özel hissedebilecekleri bir ambiyans sunmaya çalıştık. Dışarıdan gıptayla baktıkları ve çoğu zaman ulaşılamaz zannettikleri ortamı bugün onlar için erişilebilir hale getirdik.”

Etkinlik sonunda, kadınların sosyal yaşama katılımlarını artıracak benzer buluşmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak : PHA