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Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve ilçedeki kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleşen programda, duygu dolu anlar yaşandı. Belediye Başkanı ve Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ın konuşmalarının ardından, ilahi dinletisi düzenlendi. Program, İlçe Müftüsü Süleyman Melikoğlu'nun yaptığı anlamlı dualar eşliğinde tamamlandı. İlçe Müftüsü Süleyman Melikoğlu, umrecilerimize hayırlı yolculuklar dileyerek, dualarının kabul olmasını temennisinde bulundu.

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