Gölbaşı ilçesinde, önceki gün başlayan kar yağışı sonrası Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından ilçede ana arter ve caddelerde, kar küreme ile tuzlama çalışmaları devam ediyor.

İlçede etkisini sürdüren kar yağışı sonrası sahada çalışmaları takip eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım çalışmaları inceleyerek cadde ve sokaklardaki çalışmaları yerinde takip etti.

Ekipler, kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri ana arter ve caddelerde, kar küreme ile tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

