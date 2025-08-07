Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen şok uygulama kapsamında kıraathaneler, park ve bahçeler, okul çevreleri ve yurt alanlarında denetimler yapıldı. İlçenin giriş ve çıkış noktalarında da kontrol noktaları oluşturularak araçlar ve şahıslar üzerinde aramalar gerçekleştirildi.

Toplamda 3 kıraathane, 4 park ve bahçe, 3 okul ve 2 yurt çevresinde yapılan denetimlerde, 248 şüpheli şahsın kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Ayrıca 80 araç detaylı şekilde arandı. Denetimler sonucunda 4 araca cezai işlem uygulanırken, 1 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür uygulamaların belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak : PHA