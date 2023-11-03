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Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu’nda İsrail'in saldırılarından zarar gören Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla etkinlik düzenlendi. İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin düzenlediği etkinlikte Okul Müdürü Abdullah Çaktım ve Müdür Baş Yardımcısı Mesut Özdemir koordinasyonu üstlendi.

Okul Müdürü Çaktım, yaptığı açıklamada, “Hep birlikte Filistin'e destek olmak, onların yanlarında olduğumuzu göstermek ve farkındalık oluşturmak için kardeşlerimize destek olmak amacıyla öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle birlikte etkinlik düzenledik. Elde ettiğimiz maddi kazançları oraya göndereceğiz" diye konuştu.

Kaynak : PHA