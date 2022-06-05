Gölbaşı'nda ormanlık alanda yangın - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gölbaşı-Kapıdere yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda meydan geldi.

Ormanlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Gölbaşı Belediyesi itfaiye ile Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Ormanlık alanda çıkan yangında 60 dönümlük orman örtüsü zarar gördü. Ekipler yanının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: PHA

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