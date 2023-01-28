gölbaşı okuyor

Yarışma ilkokullular, ortaokullular, liseliler ve yetişkinler(Ablalar, abiler, anneler, babalar) olmak üzere 4 bağımsız kategori olarak yapılacaktır. 10 Bin kişiye 1.5 Milyon değerinde toplam ödül var. Ablalarımızı, annelerimizi, çocuklarımızı bu yarışmadan haberdar etmenizi rica ediyorum. Detaylı bilgi için www.aydinlikyarinlara.com sitesine giriş yapabilir yada Gölbaşı koordinatörü Abdullah ÇAKTI'dan(Tel:05063756206) bilgi alabilirsiniz. Ayrıca genel ödüllerin yanında ilçede birinci olanlara 1000₺, ikinci olanlara 500₺ ve üçüncü olanlara ise 250₺ para ödülü verilecektir. (Kitabı online ücretsiz okuyabilirsiniz yada kitapları Farabi Kırtasiyede(Belediye Çaprazında) satın alabilirsiniz.)