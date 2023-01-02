Adıyaman'da av denetimleri devam ediyor

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Nemrut Dağı Milli Park şefliği ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında koruma ve kontrol denetimleri sürdürülüyor. Ekipler, kırsal alanda dürbünler ile denetim yaparken kaçak avlananlara yönelik denetimler aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi.