Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Nemrut Dağı Milli Park şefliği ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında koruma ve kontrol denetimleri sürdürülüyor. Ekipler, kırsal alanda dürbünler ile denetim yaparken kaçak avlananlara yönelik denetimler aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi.
Adıyaman'da av denetimleri devam ediyor
ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, jandarma ve Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.
adıyamanlılar net
02 Ocak 2023 Pazartesi 16:32
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