İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adıyaman'da, mahalle aralarındaki çadırları ziyaret ederek depremzedelerin sorunlarını dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adıyaman ziyaretinde basın mensuplarını yaptığı açıklama kendisine "Beni kendinle uğraştırma" diyerek hedef gösteren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Ben buradayım, adresim belli" karşılığını verdi.

Daha önce de birçok kez tehdit edildiğini söyleyen Akşener, "Evimiz bastınız, partimin adresi belli. Çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil, buyurun Recep Bey" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da konuşan Akşener, çadırda kalan kadınların hijyen sıkıntılarını da dile getirdi. Kadınların seslerini duyurmak istediğini söyleyen Akşener, "İnanılmaz bir hijyen problemi var. Gıda ve su konusunda eksiklikler var. Kadınlar benden bu sesi duyurmamı istedi. Kadın ve çocukların travması geçmiyor" dedi.

Akşener'in ziyaretine eşlik eden İYİ Parti Adıyaman milletvekili aday adayı İş İnsanı Sadık Burak Gelir, Adıyaman'ın temel ve acil sorunlarını Akşener ile paylaştı.

Gelir, Asrın felaketinde en çok etkilenen illerin başında Adıyaman'ın geldiğini, bir an önce Adıyaman'ın eski seviyesine gelmesi için sadece konutlara ihtiyaç olmadığını, istihdam ve üretim olmadan Adıyaman'ın asla hedeflenen seviyeye gelmeyeceğini söyledi.

Gelir, Adıyaman için uzun yıllardan beri kangrenleşmiş tütün sorunun çeyrek asırdan beri çözülmediğini, tütün yetiştiren üreticilerin tütünden hakkettiği bedeli alamadıklarını, kurulan kooperatiflerin hala aktif olmadığını, bu sorunun çözümünün tütün farikası kurularak çözmek olduğunu söyledi.

Gelir açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Adıyaman'da yetişen fıstık, hurma ve benzeri ürünlerin markalaştırılması gerektiğini, Adıyaman'da büyük miktarda bulunan mermerin sürekli işletilmesi için dışarıya gönderilmesinin bölgeye katkı sunmayacağını mermerin burada işlenmesi için daha çok işletmelerin açılmasını ve gerekli devlet desteğinin sağlanmasının zorunlu oluyor.

Petrol bölgemiz olmasına rağmen petrol ham maddeyi işletecek tesislerin olmamasının yine bu bölgeye yapılan haksızlıklara bir tanesi olduğunu bir an önce acil şekilde rafinelerin kurulması gerekiyor. OSB'nin 6. Bölgeden çıkarılarak daha fazla insanın bu yıkılmış, harap olmuş şehre yatırım yapmanın önünün açılması gerekiyor."

Burak Gellir, Madeni Sanatkârlar İnşaatçılar Odasının üyelerinin çoğunun kiracı olduğunu, onlara TOKİ aracılığı ile iş yerleri sorunun çözülebileceğini belirtti.

İYİ Parti Adıyaman milletvekili aday adayı İş İnsanı Sadık Burak Gelir, tüm bu sorun ve önerilerin yeraldığı dosyayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sundu.

Kaynak : PHA