Gelecek Partisi Besni İlçe Başkanı Aydın Öztürk, yanlış düşünce ve zihniyet içerisinde olmayacaklarını bu çerçevede yapılan siyasi ittifakın bir parçası olmamak için yönetim kurulu ile birlikte istifa ettiklerini duyurdu.

Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan partinin, kuruluş ilke ve amacından uzaklaşarak teslimiyetçi bir anlayışla hareket etmeye başladığını savunan Öztürk, "Partimizin kuruluş amaçlarına uygun olmayan bu teslimiyetçi anlayışı kabul etmemiz mümkün değildi. Partimiz kuruluş amacından uzaklaşmış kendi iradesi ile değil, CHP ve beraberindeki diğer partilerin güdümünde hareket eder hale gelmiştir. Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bizlerin yani tabanın siyasi düşüncesi milliyetçi ve muhafazakar düşüncemize ters olması sebebi ile böyle bir karar aldık. HDP'yle ortak hareket eden zihniyetle aynı yolda yürümemiz mümkün değildi. Bu gerekçelerden dolayı ben ve yönetim kurulumuzda yer alan 20 arkadaşımız partiden istifa ediyoruz" diye konuştu.



Kaynak : PHA