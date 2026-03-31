Gaziantep'te jandarma ekiplerince lise öğrencilerine jandarma mesleği ile ilgili bilgilendirici eğitimler verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde ve ilçelerdeki öğrencilere yönelik Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tanıtım faaliyeti icra etti. '81 İl'e Geleceğin İzinde' projesi çerçevesindeki faaliyetle Gaziantep Lisesi ve Gaziantep Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ziyaret edilerek öğretmen ve öğrencilere JSGA bünyesinde verilen askeri ve akademik eğitimler, disiplin anlayışı, sosyal imkânlar ve mezuniyet sonrası görev alanları ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Öğrenciler, güvenlik alanında kariyer planlayan gençler için sunulan fırsatlar konusunda merak ettikleri soruları yetkililere doğrudan yöneltme imkânı buldu.