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SANKO Holding ve Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği iş birliğinde açılan “Paşalar-Kuvayi Milliye” konulu sergide Ressam Kemal Kara’nın, tuval üzerine akrilik boya tekniğini kullanarak yaptığı 28 eseri yer alıyor.

Nesilden Nesile Aktarım Temalı “Paşalar-Kuvayi Milliye” resim sergisi, SANKO Sanat Galerisi’nde 1 Ocak 2024’e kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kemal Kara 1986'da Ankara'da doğdu. 2005’te Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar, Resim Bölümüne giriş yaptı. 2009’da Prof. Dr. Nuri Temizsoylu atölyesinden mezun oldu. 2007’de Association Saint Henri, Grup Sergisi ve Müzayedesi, Saint Henri, Fransa’da sergileme, 2009’da Bilkent Sanat Merkezi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Güzel Sanatlar Proje Sergisi sergileme ödülü aldı.

''Diyalogların Anı'' adlı ilk kişisel sergisini 2010’da İstanbul Modern Sanatlar Galerisi’nde; ''Efekte Efekt'' adlı ikinci kişisel sergisini de 2011’de İstanbul Modern Sanatlar Galerisi’nde açtı. Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Sanat Bilimi Ana Bilim Dalı Sanat Kuramı ve Eleştiri” lisansüstü programını burslu olarak 2011’de tamamladı. ''Namı Olmayan Giremez” adlı üçüncü kişisel sergisini 2014’te Beylerbeyi Sarayı’nda açtı. ''Namı Olmayan Giremez'' adlı üçüncü kişisel sergisini 2015’te Art Project Contemporary eş zamanlı etkinlikleri kapsamında Bebek Lucca’da, 2017’de de yine Art Project Contemporary eş zamanlı etkinlikleri kapsamında Karaköy Mitte’de sergiledi. 2017’de Zorlu Eataly’de "Yeni Olan Hiçbir Şey Yok" adlı dördüncü sergisinin ön gösterimini yaptı.

Kara, 2017’de Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Sanatta Yeterlilik” Doktora Programına başladı. 2020’de "Yeni Olan Hiçbir Şey Yok" adlı dördüncü sergisini Bebek ArtsClub’da yaptıktan sonra aynı serginin devam gösterimini ise 2021’de Bebek Meg’te gerçekleştirdi. 2021’de "Bir Parçadan Diğerine" adlı beşinci kişisel sergisini Bann Art & Design’da sergiledi.

2002’de “Paşalar” adlı altıncı kişisel sergisini Art Contact Sanat Fuar’ında ön lansmanı yaptı. Sanatçı. Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi olarak “Sanatta Yeterlilik” programına ve çalışmalarına İstanbul’daki atölyesinde devam etmektedir.



Kaynak : PHA