Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Meral Ay, Gaziantep Denetimli Serbestlik İl Müdürü Erol Acar'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik iş birliği konuları ele alındı.

Denetimli Serbestlik İl Müdürü Erol Acar, GGC Başkanı Ay'a teşekkür ederek, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün yürüttüğü rehabilitasyon faaliyetleri, topluma uyum programları ve yükümlülerin iş hayatına kazandırılmasına yönelik meslek edinme kursları hakkında bilgi verdi. Acar, yapılan çalışmaların yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasında önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

İl Müdürü Acar, Denetimli Serbestlik sistemine olan güven ve desteğin her geçen gün arttığını belirterek, basının desteğinin önemine dikkat çekti. Yükümlü bireylerin topluma kazandırılmasında basın ve sivil toplumun katkısının büyük rol oynadığını ifade etti.

GGC Başkanı Meral Ay ise, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün özellikle rehabilitasyon ve mesleki eğitim alanlarındaki projelerinin toplumsal faydasına dikkat çekerek, basın camiasının bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini söyledi. Başkan Ay, gazeteciliğin toplumun her kesimini doğru bilgilendirme sorumluluğu taşıdığını belirterek kurum çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurguladı.

Başkan Ay açıklamasının devamında, 'Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak, topluma güven, bireye umut veren Denetimli Serbestlik sistemine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE