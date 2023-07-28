25, 26 ve 27. dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye ekonomisinin kopuk uçurtma gibi olduğunu belirterek yazılı bir açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Önceki dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yazılı açıklamasında, “Sözlüğe baktığınızda kopuk uçurtma "bir oraya bir buraya savrulan insan şekli" olarak tanımlanır. Maalesef, Türkiye ekonomisi de "kopuk uçurtma" gibi. Enflasyon rekorlar üzerine rekorlar kırıyor ve maalesef rekor hızda devam edecek" yorumunda bulundu.

Enflasyonla mücadele etmesi gereken Merkez Bankası enflasyon ile mücadele etmediğini öne süren Gaytancıoğlu, "Fiyat pahalılığı artıyor, daha da artacak gibi gözuküyor. Üreteni yani çiftçileri bilerek eziyorlar. Ithal eden kazanıyor, üreten kaybediyor. Halkın alım gücü ciddi anlamda düştü, daha da düşecek. Ortadirek dediğimiz esnaf, memur, işçi hatta emekliler yoksullaşıyor. Böyle giderse orta gelir grubu iyice silinecek. Zamlar ve vergiler, orta gelir ve alt gelir grubunu daha da zor duruma sokuyor" dedi.