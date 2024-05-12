Fatma Ulubey Mesaşında; "Anne; içinde sevgiyi, şefkati, merhameti ve iyiliği barından en güzel kelime…

Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz, şefkat dolu yürekleri ile bizlere her zaman yol gösterici olmuş ve karşılıksız sevginin en güzel örneklerini sergilemişlerdir. Bunun içindir ki anne sevgisi, en büyük ve en kıymetli sevgilerden biridir.

Bizler, anneliği en mukaddes ve en çok hürmete layık bir değer olarak gören inancın ve kültürün mensupları olarak, tüm zorluklara göğüs geren, iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu, güzel ahlakı öğreten, geleceğimiz için gecesini gündüzüne katan annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz.

Bu vesileyle, başta ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, bütün annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyor, sağlıklı ve huzur dolu günler diliyorum."