“Kınamalarla İsrail Durdurulamaz”

Erbakan, İsrail’in Ramazan ayında da saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çekerek, Türkiye’nin artık diplomatik mesajlarla yetinmek yerine fiili adımlar atması gerektiğini belirtti.

“Terörist İsrail, mübarek Ramazan ayında da kan dökmeye devam etmektedir. Dün gece Gazze’de çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 404 masum sivili şehit eden bu zalimler, insanlık tarihine bir kara leke daha sürmüştür. Yemen’de ise Amerika’nın gerçekleştirdiği saldırıda 50’den fazla masum insan şehit oldu.”

Erbakan, İncirlik Üssü ve Kürecik Radar İstasyonu’nun derhal kapatılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“İsrail’in hamisi Amerika da aynen İsrail gibi Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmekten asla geri durmamaktadır. Bu vahşet karşısında Türkiye vakit kaybetmeden somut adımlar atmalıdır. İncirlik Üssü derhal kapatılmalıdır! Malatya Kürecik Radar İstasyonu derhal kapatılmalıdır! Amerika’nın ülkemizdeki ve bölgemizdeki askeri varlığına son verilmelidir! Kınamalarla, diplomatik mesajlarla İsrail’in durdurulamayacağı açıktır.”

“Filistin Halkı Yalnız Bırakılmamalıdır”

Fatih Erbakan, Filistin halkına destek verilmesi gerektiğini belirterek, İslam dünyasının bu konuda birleşmesi gerektiğini vurguladı:

“Terör devleti İsrail ancak güçten anlar! İslam dünyası daha fazla gecikmeden harekete geçmeli, Türkiye’nin liderliğinde D-8 fiilen işler hale getirilmelidir! Müslüman ülkeler hep birlikte somut yaptırımlar uygulamalı, Filistin halkı yalnız bırakılmamalıdır!”

“Amerika İsrail’i Seviyorsa, Alsın Alaska’ya Taşısın”

Erbakan, ABD’nin İsrail’e verdiği desteğe de sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Buradan hükümete açıkça çağrıda bulunuyoruz! İsrail’in ve onun hamisi Amerika’nın işlediği bu insanlık suçlarına karşı artık kınama yerine, somut adımlar atılmalıdır! Ve son olarak şunu ifade ediyoruz: Eğer Amerika, Siyonist İsrail’i bu kadar seviyorsa, alsın o İsrail’i Alaska’ya taşısın! Bu coğrafya mazlumların evidir, zalimlere asla geçit verilmeyecektir!”

Kaynak : PHA