Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında kurulan K2B Konteyner Kent’te vatandaşlarla buluştu. Etkinliğe, deprem bölgesi ziyaretinde kendisine eşlik eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da eşlik etti.

Etkinlikte vatandaşlara hitap eden Erbakan, “İnşallah en kısa zamanda hem devletimizin hem de hayırsever milletimizin gayretleriyle, desteğiyle buradaki yaşam eski haline en kısa zamanda dönecek, hatta inancımız odur ki; eskisinden daha da iyi bir noktaya inşallah en kısa zamanda gelecektir.” diyerek temennilerini paylaştı.

‘Aziz milletimiz 14 Mayıs’ta 7’li maşaya geçit vermedi’

14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Erbakan, “Başta deprem bölgesindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimiz ülkemizin yeniden 28 Şubat’ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmedi. İnanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine müsaade etmedi. Ülkemizin 8 başlı bir yönetimin karmaşasına, belirsizliğine, kaosuna sürüklenmesine müsaade etmedi. Adıyamanlılar ve aziz milletimiz 14 Mayıs’ta destekçileri terör örgütleri, dış güçleri, LGBT lobileri olan 7’li maşaya geçit vermedi elhamdülillah.” ifadelerini kullandı.

"Milletimiz 28 Mayıs’ta da Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla seçecek"

Erbakan konuşmasının devamında 28 Mayıs’ta yapılacak 2. Tur seçiminde de Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek isteyerek şöyle konuştu:

“Milletimiz 14 Mayıs’ta tarihimizle, değerlerimizle, kültürümüzle, inancımızla barışık olmayanlara bu ülkeyi, bu devleti teslim etmedi elhamdülillah. Bu sebeple Cumhur İttifakı ve Yeniden Refah Partisi olarak aziz milletimize minnettarız. Aziz milletimiz önümüzdeki hafta 28 Mayıs’ta inşallah sandık başına gidecek ve son sözünü söyleyecek. Bu 7’li masaya dersini 28 Mayıs’ta da verecek ve sayın Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla seçerek bu işi bitirecek Allah’ın izniyle. 28 Mayıs’ta ülkemiz, milletimiz , devletimiz, Adıyaman, deprem bölgesi kazanacak inşallah. Milletimizin ve Cumhur İttifakı’mızın 28 Mayıs zaferi şimdiden hayırlı, uğurlu ve mübarek olsun inşallah.”



Kaynak : PHA