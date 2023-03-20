Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ittifaka yönelik kararını açıkladı. Yeniden Refah olarak seçimlere hiçbir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gireceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, Ankara'da açıklama yaptı.

Siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapan kadrolarıyla kısa sürede milletin teveccühünü kazandığını ifade eden Erbakan, Türkiye ile ilgili somut önerilerimiz ve ilk 100 günde yapılacakların hazır olduğunu söyledi. 50 yıllık milli görüş tecrübesiyle yeniden iktidara gelerek, bu aziz milletin yüzünü Yeniden Refah ile güldüreceklerini belirten Erbakan, makam ve koltuk için değil, Allah için savaşan kadrolarının hazır olduğunu kaydetti.

"HİÇBİR İTTİFAKA DAHİL OLMAYACAĞIZ"

Yetkili kurullar ve teşkilatlarla gerçekleştirdikleri istişare ve müzakereler sonucunda 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili seçim bölgelerinde hiçbir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı aldıklarını söyledi.

Fatih Erbakan, ayrıca, partisinden 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak başvurusunu resmi olarak bugün yapacağını açıkladı.

Erbakan

https://youtu.be/BOwo-WyNIdw