İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik saldırı hakkında saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. adlı şahsın emniyet güçlerince yakalandığını ve saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürüldüğünü kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1744448322788544797

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralamıştır. Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

https://twitter.com/gul_davut/status/1744428344156799057

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camisi imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/DIBAliErbas/status/1744424556251513335