Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özgür Özel’in tehditkâr ve provokatif ifadelerine sert çıktı; “Millet iradesi sandıkta tecelli eder, sokak anarşiye hizmet eder” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in basın toplantısındaki ifadelerine tepki gösterdi. Altun, Özel’in kullandığı “tehditkâr ve provokatif” dilin siyasi nezaket sınırlarını aştığını ve anayasal kurumları, toplumsal barışı ile millî birliği hedef aldığını belirtti.

HAKARET VE TEHDİT ELEŞTİRİSİ

Altun, Özel’in Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaret içeren sözlerini ve kamu görevlilerine yönelik sistematik itibarsızlaştırma kampanyalarını kınadı.

Özellikle “sokağa dökme” tehdidini demokrasiye değil, “sokak vesayetine” hizmet eden bir dil olarak nitelendirdi. “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ‘hukuk devleti’ ilkesi gereği, milletin iradesi yalnızca sandıkta tecelli eder,” diyerek sokak çağrılarının anarşiye yol açacağını vurguladı.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1941969279252902223

Altun, devletin her türlü tehdit ve provokasyon karşısında vakarını, gücünü ve kararlılığını koruduğunu ifade etti. Kamu düzenini tehdit eden söylemlerin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde karşılık bulacağını belirtti. Siyasi aktörlere, millî iradeye ve hukuki süreçlere saygı gösterme çağrısında bulundu. Açıklamasını “Demokrasi, tehdit ve sokak çağrılarıyla değil, millet iradesi ve hukuk zemininde güçlenir” diyerek tamamlayan Altun, hiçbir siyasetçinin pozisyonundan dolayı milletin değerlerine meydan okuma yetkisine sahip olamayacağını vurguladı. Gelişmeler, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.