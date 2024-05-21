Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eğitim programlarına katılarak resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlere yönelik Aile ve Gençlik Fonu ödemelerinin 21 Mayıs Salı günü itibariyle başlandığını açıkladı.ANKARA(İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aile ve Gençlik Fonu'ndaki son duruma ilişkin bir soru üzerine Bakan Göktaş, deprem bölgesinde pilot olarak hayata geçirilen fona şimdiye kadar 9 bin 38 çiftin başvurduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen projeyle aile kurumunun desteklenmesini, güçlendirilmesini ve gençlerin sosyal risklere karşı korunmasını hedeflediklerini dile getiren Göktaş, "Projenin pilot uygulamasına Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başladık. Proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Fondan yararlanmak isteyen gençlerin, bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması, bununla birlikte evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Başvurularını yapan çiftlerden şimdiye kadar başvuruları onaylanan 2 bin 283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik Aile ve Gençlik Fonu ödemeler bugün itibarıyla başlıyor. İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek vereceğiz." dedi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde de yer alan habere göre Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada da yer verdiği Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'na yönelik soru üzerine, bakanlık olarak özellikle aileyi merkeze alan bir vizyon belgesi ve eylem planını Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiklerini vurguladı. 15 Mayıs Dünya Aile Günü'nde kamuoyuyla paylaştıkları belgenin 2024-2028 yıllarını kapsadığını, 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyeti içerdiğini aktaran Göktaş, "Bu belgeye yönelik çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu geri dönüşler bize toplumun, ailenin güçlendirilmesine yönelik hassasiyetinin ve beklentilerinin yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu durum açıkçası bizleri çok memnun etti. Aile kurumunun ve kadın, erkek, çocuk, engelli, yaşlı ayrımı gözetmeksizin tüm aile bireylerinin korunması ve güçlendirilmesi, Anayasamızın bizlere yüklediği bir sorumluluktur." diye konuştu.