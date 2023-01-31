Kırsalda hayata geçirilen projeler ile tarımsal üretime destek vermeye devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üretim alanlarında ürettiği yüzbinlerce yerel tohumu, Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor.

Vatandaşların kendi yerel tohumlarını her yıl çoğaltarak, yerel üretim arttırmayı ve tarımda dışa bağımlılığı azaltmak için hayata geçirilen proje kapsamında bu yıl da on binlerce tohum toprakla buluşacak.

Tüm Türkiye’de yerel tohumlu üretimi yaygınlaştırmak üzere yapılacak dağıtımla ilgili online başvurular 1-6 Şubat tarihleri arasında https://eskisehir.bel.tr/tohumtalebi/ adresli linkten yapılacak. Kişi başına 12 çeşit ürünün verileceği çalışmada yerel tohum başvurusunda bulunanlar kargo ücretlerini kendileri ödeyerek tohumları temin edebilecekler.

Ülke geneline ulaşacak tohumlar sonrası Eskişehir kent merkezi ve ilçelerde Tohum Takas Şenlikleri düzenlenerek yerel tohumlar Eskişehirliler ile buluşmaya devam edecek.