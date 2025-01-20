Eskişehir’de deyince akla gelen ilk şey Porsuk Çayı ve Adalar Bölgesi’dir. Özellikle öğrenciler ve turistlerin büyük ilgisini çeken bölge Eskişehir ile özdeşleşmiştir. Eskişehir deyince akla gelen bir diğer şey ise tabi ki Eskişehirspor’dur. Şehir daha sonra ise en çok tarihi Odunpazarı evleri ile tanınmaktadır. İşte “Eskişehir deyince akla ne gelir” sorusunun cevapları.

Eskişehir, hareketli sosyal hayatı, zengin kültürü, genç nüfusu ve tertemiz caddeleriyle uygar bir yaşamın simgesi haline geldi. 850 bin civarındaki nüfusuyla Bilecik, Bolu, Ankara, Konya, Afyon ve Kütahya ile komşu olan şehir, Türkiye'nin en gelişmiş ve çağdaş yerleşim yerlerinden biri.

Eskişehir denince akla ilk gelen yerler arasında Porsuk Çayı ve Adalar Bölgesi bulunur. Öğrencilerin ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu bölge, şehrin sembolü haline gelmiştir. Eski Avrupa mimarisini yansıtan Odunpazarı evleri, ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkarır. Kurşunlu Camii ve Külliyesi, 16. yüzyıldan günümüze ulaşan önemli bir tarihi eser.

Sazova Parkı, içinde Masal Şatosu ve Korsan Gemisi barındırmasıyla ilgi çeker. El sanatları meraklıları için Atlıhan Çarşısı'nı ziyaret etmek de keyifli bir deneyim olacaktır. Kentpark'ta bulunan yapay plaj ve yüzme havuzlarında serinlerken, kafelerde Eskişehir'in yöresel lezzetlerinin tadına varabilirsiniz.

Balmumu Heykel Müzesi ve Eti Sualtı Dünyası, şehrin popüler cazibe merkezleri arasındadır. Lületaş Müzesi, Türkiye'nin ilk ve tek lületaşı müzesi olma özelliğini taşır. Termal turizmin geliştiği şehirde, renkli damlataşlarıyla süslü mağaraları da keşfedebilirsiniz.

Eskişehir'in manevi atmosferini Şeyh Edebali Türbesi, Seyit Battal Gazi Türbesi ve Yunus Emre Türbesi'nde hissedebilirsiniz. Ayrıca, Frigler dönemine ait Midas Anıtı ve Yazılıkaya'yı ziyaret ederek tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Ve Eskişehirspor… Kırmızı Şimşekler veya bir diğer adıyla EsEs olarak bilinen Eskişehirspor, yıllarca Süper Lig’de, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un korkulu rüyası oldu. Taraftarının “Es Es Es Ki Ki Ki Es Ki Es Ki Es” tezahüratı ile Türkiye sınırlarını aşan bir sempatiye kavuşan Eskişehirspor, Anadolu Yıldızı ve Anadolu Efsanesi isimleri ile de anılmakta.

Kaynak: Eskişehir Haberleri