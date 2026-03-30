Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde eşini öldürüp, kuzenini ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhsin Dülge dün gece, evinde eşi Özge Dülge ve kuzeni A.T.'yi uygunsuz şekilde yakaladı. Cinnet getiren şahsın kurşun yağdırdığı olayda eşi hayatını kaybederken, kuzeni ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesine sevk edilirken Özge Dülge, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muhsin Dülge, kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Kocaköy İlçe Emniyet Amirliğinde işlemleri tamamlanan Dülge, Diyarbakır'da adliyeye sevk edildi.