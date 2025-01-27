"İhmaller Zinciri Sonucu Yaşanan Facia Yürekleri Dağladı"

Sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan Çimenden, facianın meydana geldiği sıcak saatlerde dua ederek kurtarma çalışmalarını takip ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bolu Kartalkaya’da korkunç ihmaller sonucu meydana gelen yangın faciası hepimizin yüreklerini dağladı. Facianın meydana gelmesinde ihmalleri ve kusurları olanların en ağır cezalara çarptırılmaları talebimizi şimdi ifade ediyoruz."

"Sorumluluk Suçlamaları Milletin Acısını Derinleştirdi"

Çimenden, yangın devam ederken Bolu Belediye Başkanı ve Kültür ve Turizm Bakanı arasında yaşanan sorumluluk tartışmasını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Yangın daha devam ederken, ortak sorumlulukları bulunan Bolu Belediye Başkanı ile Kültür ve Turizm Bakanı, suçu birbirlerine atarak işin içinden sıyrılmaya çalışmışlardır. Bu, milyonlarca vatandaşımızın acılarına acı ekleyen bir hissizlik çatışmasıdır. Suçu birbirlerine yükleyebilmek için yangının tamamen sönmesini bile beklememişlerdir."

"İstifa Etmek Sorumluluğun Gereğidir"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı eleştiren Çimenden, belediyenin yangın gibi facialarla mücadelede yetersiz ve ihmalkâr olduğunu söyledi:

"Bolu Belediye Başkanı bugüne kadar sorumlu olduğu ildeki görevlerini yerine getirmekten çok daha fazla, üzerine vazife olmayan işlere imza atmıştır. Bolu Belediyesinin facialarla mücadele noktasında ne kadar ihmalkâr olduğu bu vesileyle iyice ortaya çıkmıştır."

"Bakanlık Denetimlerden Sorumludur"

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da bu tür tesislerde denetim yapmaktan sorumlu olduğunu hatırlatan Çimenden, bakanlığın ihmallerini şu sözlerle eleştirdi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu tesislerdeki denetimlerden birebir sorumludur. Kamuoyu, her iki isimden de sorumluluklarının gereğini yerine getirerek istifalarını sunmalarını beklemektedir."

"Millet, Gerçek Sorumluların Cezalandırılmasını Bekliyor"

Yetkililerin faciaların ardından yaptığı açıklamaların kamuoyunda karşılık bulmadığını ifade eden Çimenden, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yetkililerimiz, korkunç ihmaller sonucu meydana gelen her facianın ardından yaptıkları gibi, ‘sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacaklarını’ ifade etmişlerdir. Ancak milletimiz, bugüne kadar meydana gelen faciaların sorumlularının hak ettikleri cezalara çarptırılmadığını birçok acı tecrübeyle öğrenmiştir."

"Başsağlığı ve Dayanışma Çağrısı"

Çimenden, açıklamasını faciada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek tamamladı. Ayrıca, milletin birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA