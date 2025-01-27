Etkili Mücadele

Adıyaman il merkezi ve ilçelerinde yürütülen operasyonlar, uyuşturucu suçlarıyla mücadelede kararlılığı bir kez daha ortaya koydu. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleşen baskınlarda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler yakalanarak adli süreç başlatıldı.

Ele Geçirilen Maddeler

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında:

23 gram bonzai,

6 gram kubar esrar,

1 adet sentetik ecza hap bulunuyor.

Adli Süreç Başlatıldı

Yakalanan 15 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin önemini vurgulayarak, şüpheli durumların güvenlik birimlerine bildirilmesi çağrısında bulundu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticaretine karşı operasyonlarını aralıksız sürdüreceğini ve bu mücadelede kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğini açıkladı.

Kaynak : PHA